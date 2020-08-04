Орловской диораме исполнилось 60 лет В этот день 60 лет назад в Орловском краеведческом музее открылась диорама художников-фронтовиков Андрея и Леонида Курнаковых и Георгия Дышленко.





Художники изобразили кульминационный момент боя, когда взяты первые укрепления врага, и в траншеях завязались рукопашные бои. Работа продолжалась около трех лет.



Диорама – это своеобразный художественный памятник тем, кто 5 августа 1943 года водрузил над Орлом красный флаг Победы.





Надежда Невматулина

4 августа 2020 года



