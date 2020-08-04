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Жители орловской деревни взяли на воспитание аиста

Так случилось, что он выпал из гнезда. Родители принять его назад не захотели. Позаботиться о пернатом решили люди.


Место для своего гнезда аисты выбирают долго. Они могут днями кружиться над деревнями и селами в поисках уютного уголка. В деревне Селихово пернатые облюбовали имитацию гнезда с помещенным туда искусственным аистом.

Наталья Мартынова, жительница деревни Селихово: «Все началось с того, что наш сосед Александр Николаевич спилил липу и решил, что просто голое дерево это не очень хорошо. Он сделал искусственное гнездо, некий муляж, и поставил туда искусственного аиста».

В итоге аистам так понравилось это место, что была целая война за него. Самец победил, и уже пригласил даму в свое имение для создания семьи. Вскоре появились птенцы. Но очень часто случаются ситуации, когда аисты своих птенцов выкидывают из гнезда. Ученые этот феномен связывают с некоторыми факторами: птенцы могут быть слабыми или больными, также причиной такого жестокого поведения может быть недостаток корма.

Аистенка, выпавшего из гнезда, назвали Шурик. Он уже шесть недель находится на воспитании у людей. У него свое гнездо и новые друзья, с которыми он ладит.

Кормить молодого аиста нужно по расписанию - каждые три часа. Вся деревня к этому отнеслась с пониманием. Даже назначили дежурного. Пока был маленький - копали в огородах червяков, ловили лягушек, сейчас, когда подрос, - кормят рыбой.

Сезон пребывания птиц в наших окрестностях закончится для молодых пернатых в сентябре, для более старших - в ноябре. Шурику сегодня создают все условия для того, чтобы он полноценно смог улететь и вернуться взрослым уже в родные края. На днях построили еще одно место под гнездо - рядом с его семьей. Но может случиться и так, что аист не улетит и останется зимовать. На это случай у жителей деревни есть план - птицу постараются пристроить в заповедник.


Всеволод Трифонов
4 августа 2020 года
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