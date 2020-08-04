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Сегодня в Мценске открыли памятник участникам локальных войн и вооруженных конфликтов

Фигура бронзового солдата с автоматом в руках установлена сквере им. В.С. Калинникова. Высота монумента – три метра.


Как рассказал председатель Мценской объединенной организации ветеранов Афганистана Александр Асаенок, идея поставить памятник пришла давно, но воплотилась в жизнь 30 лет спустя.

Монумент возведен благодаря финансовой помощи мценских предприятий и на средства неравнодушных местных жителей. 100 тысяч пожертвовали прихожане храма Пресвятой Богородицы, который расположен неподалеку и является частью будущего мемориального комплекса.

Открытие памятника стало событием не только для мценских воинов-интернационалистов. Почтить память товарищей съехались представители ветеранских организаций Орловщины.

Сергей Шеламов, председатель Ливенского Совета клуба воинов-интернационалистов: «То, что увековечивается память наших ребят, погибших в Афганистане, Чечне и в других горячих точках, это имеет большое значение, в том числе и для патриотического воспитания молодежи».

Молодежи среди участников церемонии открытия памятника было немало, но самыми почетными и гостями стали родители воинов - участников локальных войн и вооруженных конфликтов.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Более тысячи уроженцев города Мценска и Мценского района выполнили свои боевые задачи в Республике Афганистан, на Северном Кавказе и в других горячих точках. Многие из них награждены правительственными наградами. 14 воинов выполнили боевой приказ Родины ценой своих жизней. Наш святой долг сделать все, чтобы память о героях всегда жила в сердцах благодарных потомков».

Совсем скоро у подножия памятника появятся плиты, на которых золотыми буквами будут высечены имена тех, кто и в мирное время стоял насмерть с оружием в руках.


Оксана Гранн
4 августа 2020 года
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