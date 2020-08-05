В орловском военно-историческом музее открылась фотовыставка «Солдатское поле» Автор работ - известный орловский фотохудожник Леонид Тучнин.





Снимки сделаны начиная с 1970-х годов по наши дни. Выставка приурочена к юбилею Великой Победы и 77-летию освобождения Орловщины.





Надежда Невматулина

5 августа 2020 года



