Сегодня Орел отмечает День города 5 августа – день освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков.





В этот день также отмечают годовщину основания Орла. В этом году крылатому городу исполняется 454 года.



Обычно в этот день проходят праздничные мероприятия во всех районах города. В этом году в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции решено не проводить массовых мероприятий с большим количеством людей. Торжественные возложения цветов к памятникам защитникам Орла состоялись накануне. Мероприятия прошли со всеми предосторожностями, рекомендуемыми Роспотребнадзором в связи с коронавирусом.



Сегодня запланировано торжественное мероприятие в сквере Танкистов. Вечером небо над Орлом озарит праздничный салют. Горожанам, решившим посмотреть на световое шоу, будут раздавать маски и перчатки – об этом сообщил глава региона Андрей Клычков во время прямого эфира в своих сетевых аккаунтах.





Орловское Информбюро

5 августа 2020 года



