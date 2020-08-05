В Орле до конца октября ограничат движение на мостах Ограничение связано с производством строительно-монтажных работ.





Как сообщает сайт городской администрации, с 27 июля по 30 октября 2020 года будет введено временное ограничение движения транспортных средств на следующих объектах:

мост через реку Орлик в створе ул. Генерала Родина;

мост «Колхозный»;

мост через реку Оку «60 лет Октября» в створе ул. Герцена;

мост через реку Орлик «Тургеневский»;

мост через реку Оку в створе ул. Раздольная;

мост через реку Оку «Лужковский».

С 1 августа по 30 октября 2020 года будет ограничено движение транспортных средств по ул. Раздольной (на участке от Болховского шоссе до ул. Толстого) в связи с проведением ремонта деформационных швов на мосту через реку Ока.





Орловское Информбюро

5 августа 2020 года



