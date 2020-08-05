В Орле снесут самовольно установленные гаражи Речь идет о строениях на ул. Степана Разина.





Собственникам гаражей, самовольно размещённых на ул. Степана Разина в районе дома №2, предлагается добровольно демонтировать их до 10 августа 2020 года.



В противном случае демонтаж произведёт подрядная организация в присутствии представителей полиции. Имущество будет описано и передано на хранение на «Спецавтобазу» до востребования в течение 30 дней, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

5 августа 2020 года



