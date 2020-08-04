Профессия - врач: Виктория Адоньева Виктория Адоньева - главный инфекционист Орловской области. Указом Президента за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленный при исполнении долга, она награждена орденом Пирогова. С Викторией Адоньевой беседовала корреспондент ГТРК «Орел» Елена Литинская.





Известно, что Ваша интуиция инфекциониста не подвела, и Вы начали готовиться к приходу новой коронавирусной инфекции еще в то время, когда она была в Китае. Что вы предприняли, и дало ли это какие-либо результаты?

- Насторожило чрезвычайное по масштабу распространение. Новое инфекционное заболевание, схожее с предшествующей атипичной пневмонией, с достаточно агрессивным патогенным агентом. Но скорость распространения значительно отличалась. Я подошла к руководству своей больницы, описала все сомнения, которые у меня возникли, высказал все свои мысли на этот счет. Мы получили первые материалы из Министерства здравоохранения, которые я изучила и поняла, что вирус совершенно нестандартный, с такими патогенами мы ранее не сталкивались. Появились какие-то первые рекомендации в зарубежных публикациях и единичные по России, которые не были руководством, как лечить, но определяли круг препаратов, который мог бы пригодиться в лечении пациентов. И руководством больницы было принято решение начать готовиться к этой угрозе. Мы успели купить целый ряд лекарственных препаратов, которые нам очень помогли в лечении пациентов, с первых месяцев, когда заболеваемость только начала регистрироваться в России и возникли значительные трудности на рынке с закупкой специфических препаратов против коронавируса. То же касалось и средств защиты. Потому что основной принцип нашей больницы - сохранить персонал. Самое ценное - это люди. Сначала начали закупку средств защиты для инфекционистов, затем - для всего персонала. По крайней мере, на месяц работы у нас был и запас лекарств для пациентов, и запас защиты для персонала.



Всегда ли вы были уверены в том, что делаете? Или это было время проб и ошибок?

- Когда сталкиваешься с новой инфекцией, никогда четко не знаешь, правильно ли ты поступаешь. Всегда есть период изучения. Мы присматривались, десятками раскладывали истории болезни и пытались найти какие-то закономерности. Читали Интернет, печатную литературу в хороших изданиях, которые вызывают доверие. И практически на ощупь, руководствуясь, естественно, базовой документацией, искали пути, которые приведут к наиболее благоприятному результату для наших пациентов.



Что помогало в работе?

- Помогает то, что больница такая. Коллектив очень сплоченный. Даже когда инфекционисты были изолированы в корпусе, все специалисты помогали, очень переживали, выказывали чрезвычайную поддержку. Если требовалась консультация - ни один не отказал. Хотя все побаивались на первых порах. Тем не менее, одевались и шли, и помогали. А потом, когда мы уже перепрофилировались в ковидный стационар, все подключились настолько плотно и интенсивно - справились.



Что вы можете сказать о работе своих коллег во время пика пандемии?

- Все держались. Очень было тяжело в июне, когда была максимальная наполняемость. Но все - хирурги, гинекологи, эндокринологи, нефрологи, терапевты, неврологи, все, кто прошел обучение терапии COVID, были включены в эту работу. И настолько друг друга все поддерживали и профессионально, грамотно, четко, с максимальным напряжением работали. Это, безусловно, очень помогало.



Какими принципами вы придерживаетесь в своей работе?

- Главные принципы? Трепетно, бережно, максимально внимательно относиться к своему коллективу, к своим пациентам, быть с ними честными - тогда будет все получаться.



Что вы теперь знаете о новой коронавирусной инфекции и умете ли ее лечить?

- Я не уверена, что мы все о ней знаем. Вирус меняется и пациенты меняются. В апреле они были совершенно другие, сейчас клиника поменялась. Человек приспосабливается к вирусу, вирус приспосабливается к человеку. Очень надеюсь, что заболевание приобретет более легкое течение с менее тяжелыми последствиями для организма.



Стала ли сейчас ситуация спокойнее и не повредят ли снятия ограничений?

- Сейчас у нас стационар заполнен наполовину, даже меньше чем наполовину. И мы позволили даже некоторым специалистам отдохнуть - взять небольшие отпуска. Тем не менее, успокаиваться, я думаю, до конца не стоит. Поток пациентов, пусть и небольшой, но все равно идет.



В марте вы сказали, что боитесь приезда вахтовиков. А сейчас вы чего опасаетесь?

- Сейчас открыты наши российские курорты, и ажиотаж по этому поводу велик. Большое количество людей из разных регионов выехало. Это не может ускользнуть от внимания и это настораживает. Дай бог, чтобы это обошлось без тяжелых последствий и без обострения эпидемиологической ситуации, но к этому надо быть тоже готовым.



Что вам не хватает для счастья?

- Для счастья мне хотелось бы увидеть сильную мобильную инфекционную службу. Мне хотелось бы видеть хорошие площади, оснащенные аппаратурой, достаточное количество инфекционистов, грамотных специалистов, которые при любой чрезвычайной ситуации в области биологической опасности моги бы мобильно среагировать и локализовать эту опасность на своих площадях, не подвергаю риску коллег из других стационаров, которые в большем риске находятся, потому что не обучены вести таких пациентов.



Какой главный опыт вы извлекли из периода пандемии - как человек и как врач?

- Как человек я смогла ценить всех, кто находился рядом. Любая чрезвычайная ситуация показывает истинное лицо. Как врач я научилась работать в экстренных ситуациях.



Коллектив ГТРК «Орел» поздравляет Викторию Адоньеву с наградой и желает побед в нелегком труде.





Елена Литинская

4 августа 2020 года



