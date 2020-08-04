На Орловщине проходят праздничные мероприятия, посвященные 77-ой годовщине освобождения от захватчиков Сегодня центром празднования стал Мценский район. На месте рождения танковой гвардии собрались гости. В их числе и Геннадий Зюганов - почетный гражданин Орла каждый год приезжает в эти дни на Родину, чтобы отдать дань памяти защитникам.





На мценской земле в ожесточенных боях родилась танковая гвардия. В октябре 1941-го армия Вермахта продвигалась к столице. В день по 50 километров. Под Мценском врага остановили. Танкисты Михаила Катукова держались насмерть. Советские танки, фактически в начале войны, победили Гудериана не числом, а умением. По этим местам, родным для него, Геннадий Зюганов и сам может проводить экскурсии. Историю Т-34 знает досконально.



Геннадий Зюганов председатель ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы РФ: «Они изменили катки и гусеницу расширили. Поэтому этот танк даже в болоте не тонул. С другой стороны - укрепили броню. И угол атаки на него изменили. И потом поставили на него более мощную пушку. Оказалась самая надежная, самая эффективная машина».

Сегодня на мемориальном комплексе, расположенном у деревни Первый Воин, под звуки военного салюта открыли бюст маршалу, дважды Герою Советского Союза Михаилу Катукову. Рядом - Иван Любушкин. Его экипаж не позволил немецким танкам обойти бригаду Катукова. Дочь младшего брата Любушкина вместе с сыном приехала на орловскую землю.



Юлия Любушкина, племянница Героя Советского Союза И.Т. Любушкина: «Любушкин был любимчиком Катукова. Он начинал в звании старшего сержанта. В это время Михаил Ефимович был уже полковником. И звание героя Советского Союза ему присваивали уже при участии Катукова».

Сам мемориал был создан здесь почти 20 лет назад. В этом году комплекс стал больше. Появились и плиты. На граните - архивные данные, карта-схема боевых действий. А сегодня там, где больше 70-ти лет назад гремели взрывы, выращивают пшеницу. И показателями наш регион может гордиться.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Орловщина - хлебная житница. И мы рады тому, что несмотря на все погодные условия. Уже к 5 августа наши аграрии дают полтора миллиона тонн хорошего зерна».

Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы РФ: «Я приезжаю не просто на родину, а чтобы поклониться этим святым местам и все сделать для того, чтобы новое поколение, в том числе мои друзья, близкие впитали патриотизм Орловско-Курской битвы. Здесь сломали хребет фашистскому зверю, Орловщина никого не пустила без боя к столице».

Праздничные мероприятия, посвященные 77-ой годовщине освобождения от захватчиков, прошли и в Мценске. Там, в сквере «Вечный огонь» открыли памятную стелу «Населенный пункт воинской доблести».



Каждый год в дни празднования освобождения Орловщины от фашистских захватчиков Геннадий Зюганов - на родной земле. Заглянул в Спасское-Лутовиново. Рассказал, что во всех кабинетах Кремля стояли часы орловского завода. На нашей земле - не только его корни, но и, как он сам признается, его душа. Душа русского человека.





Надежда Невматулина

4 августа 2020 года



