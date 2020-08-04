В Орле почтили память жертв фашизма Мэр города Василий Новиков и глава администрации Орла Александр Муромский возложили цветы к памятному мемориалу жертвам фашизма на Братском кладбище.





Братское кладбище находится у северо-восточной стены бывшего Орловского каторжного централа (между ул. Октябрьской и ул. Красноармейской). На нём захоронено 5000 советских военнопленных и гражданских лиц, расстрелянных и умерших от истощения и болезней в период фашистской оккупации Орловщины.



Посещение этого памятного места стало традицией для городских властей и общественников. Ежегодно с 2018 года в канун Дня Победы и Дня освобождения Орла от фашистских захватчиков к главному мемориалу Братского кладбища, выполненному из чёрного гранита, возлагаются цветы.





Орловское Информбюро

4 августа 2020 года



