В Мценске состоялось открытие памятного знака «Населенный пункт воинской доблести» Звание присвоено городу Мценску решением Орловского областного Совета народных депутатов 31 января 2020 года.





В сквере «Вечный огонь» у аллеи Славы и братской могилы защитников и освободителей города Мценска установлен памятный знак «Населенный пункт воинской доблести». Он представляет собой стелу в виде развернутого знамени на постаменте. У подножия - щит, как символ доблестной защиты Отечества.



В церемонии открытия памятного знака участвовали губернатор Орловской области Андрей Клычков, первый зампред Орловского облсовета Михаил Вдовин, депутат Госдумы РФ Ольга Пилипенко, первый замгубернатора Вадим Соколов, глава города Мценска Андрей Беляев, члены патриотических общественных организаций, жители Мценска.



Память погибших воинов почтили минутой молчания. Завершилась церемония возложением цветов к памятному знаку, Вечному огню и монументу советскому солдату.





Орловское Информбюро

4 августа 2020 года



