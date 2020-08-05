Пожарные и спасатели Орла приведены в повышенную готовность

В День города сотрудники МЧС несут дежурство в усиленном режиме.

В период празднования Дня города силы и средства Главного управления МЧС России по Орловской области приведены в повышенную готовность. В местах проведения запуска фейерверков на территории города Орла ( на слияние рек Оки и Орлика и около Дворца Металлург ) будет организовано дежурство пожарной техники и инспекторов госпожнадзора.

Под особый контроль взяты традиционные места отдыха населения на природе, садово-дачные товарищества и другие территории, подверженные рискам возникновения чрезвычайных ситуаций. Были разработаны планы применения сил и средств на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, а также уточнены вопросы взаимодействия с другими службами и ведомствами, входящими в РСЧС.

Ежедневно в Орловской области на дежурство для обеспечения безопасности заступает более 230 сотрудников «чрезвычайного» ведомства. Личный состав оперативных дежурных смен Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Орловской области, Специализированной пожарно-спасательной части, Отряда аварийно-спасательной и противопожарной службы Орловской области, дежурных караулов пожарно-спасательных частей несет круглосуточное дежурство на рабочих местах.

Уважаемые жители области, чтобы в ваш дом не пришла беда, соблюдайте правила пожарной безопасности в летний пожароопасный период.