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Пожарные и спасатели Орла приведены в повышенную готовность

В День города сотрудники МЧС несут дежурство в усиленном режиме.


В период празднования Дня города силы и средства Главного управления МЧС России по Орловской области приведены в повышенную готовность. В местах проведения запуска фейерверков на территории города Орла (на слияние рек Оки и Орлика и около Дворца Металлург) будет организовано дежурство пожарной техники и инспекторов госпожнадзора.
 
Под особый контроль взяты традиционные места отдыха населения на природе, садово-дачные товарищества и другие территории, подверженные рискам возникновения чрезвычайных ситуаций. Были разработаны планы применения сил и средств на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, а также уточнены вопросы взаимодействия с другими службами и ведомствами, входящими в РСЧС.
 
Ежедневно в Орловской области на дежурство для обеспечения безопасности заступает более 230 сотрудников «чрезвычайного» ведомства. Личный состав оперативных дежурных смен Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Орловской области, Специализированной пожарно-спасательной части, Отряда аварийно-спасательной и противопожарной службы Орловской области, дежурных караулов пожарно-спасательных частей несет круглосуточное дежурство на рабочих местах.
 
Уважаемые жители области, чтобы в ваш дом не пришла беда, соблюдайте правила пожарной безопасности в летний пожароопасный период.



Орловское Информбюро
5 августа 2020 года
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