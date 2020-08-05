5 августа – главный праздник в истории Орловщины!

Поздравление губернатора Орловской области Андрея Клычкова с 77-й годовщиной освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков.

Уважаемые орловцы!





Дорогие ветераны!





Поздравляю вас с 77-й годовщиной освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков!

5 августа – главный праздник в истории Орловщины, священная дата для каждого жителя нашей области.

Сражение за Орел по праву вошло в летопись ратной славы Отечества как одно из величайших, поворотных событий грандиозной битвы на Орловско-Курской дуге, открыло Красной Армии путь на Берлин и стало решающим прологом к Великой Победе.

Мы преклоняемся перед подвигом воинов-освободителей, отдаем дань глубокого уважения и признательности партизанам и подпольщикам, труженикам тыла, всем представителям легендарного военного поколения – за мужество, самоотверженность, беспримерный патриотизм и высочайшее чувство долга, за пройденный большой жизненный путь, наполненный созидательным трудом на благо малой родины и всего Отечества.

Город Первого салюта и воинской славы Орел, вся Орловская земля свято хранят память об освободителях, соизмеряя с их свершениями свою работу, новые планы и начинания.

5 августа древний Орел встречает 454-ю годовщину со дня основания. Сплав опыта и молодости, неразрывная связь поколений, созданный в разные годы производственный, интеллектуальный потенциал, память о бессмертном подвиге народа, любовь к родному городу и всей Орловщине,– это и многое другое объединяет нас в решении новых задач во имя благополучия малой родины, укрепления могущества всей российской державы.

В этот торжественный день искренне желаю нашим уважаемым ветеранам, всем жителям области крепкого здоровья, счастья, мира и добра!





Вечная память героям, сложившим головы на Орловской земле!





Слава воинам-освободителям!





С праздником, дорогие орловцы!

Губернатор Орловской области

А.Е. Клычков.