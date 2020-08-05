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5 августа – главный праздник в истории Орловщины!

Поздравление губернатора Орловской области Андрея Клычкова с 77-й годовщиной освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков.


Уважаемые орловцы!

Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с 77-й годовщиной освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков!
 
5 августа – главный праздник в истории Орловщины, священная дата для каждого жителя нашей области.
 
Сражение за Орел по праву вошло в летопись ратной славы Отечества как одно из величайших, поворотных событий грандиозной битвы на Орловско-Курской дуге, открыло Красной Армии путь на Берлин и стало решающим прологом к Великой Победе.
 
Мы преклоняемся перед подвигом воинов-освободителей, отдаем дань глубокого уважения и признательности партизанам и подпольщикам, труженикам тыла, всем представителям легендарного военного поколения – за мужество, самоотверженность, беспримерный патриотизм и высочайшее чувство долга, за пройденный большой жизненный путь, наполненный созидательным трудом на благо малой родины и всего Отечества.
 
Город Первого салюта и воинской славы Орел, вся Орловская земля свято хранят память об освободителях, соизмеряя с их свершениями свою работу, новые планы и начинания.
 
5 августа древний Орел встречает 454-ю годовщину со дня основания. Сплав опыта и молодости, неразрывная связь поколений, созданный в разные годы производственный, интеллектуальный потенциал, память о бессмертном подвиге народа, любовь к родному городу и всей Орловщине,– это и многое другое объединяет нас в решении новых задач во имя благополучия малой родины, укрепления могущества всей российской державы.
 
В этот торжественный день искренне желаю нашим уважаемым ветеранам, всем жителям области крепкого здоровья, счастья, мира и добра!

Вечная память героям, сложившим головы на Орловской земле!

Слава воинам-освободителям!

С праздником, дорогие орловцы!
 
Губернатор Орловской области
А.Е. Клычков.



Орловское Информбюро
5 августа 2020 года
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