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Леонид Музалевский: «Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с Днём города!»


5 августа — священный праздник для жителей не только нашего региона, но и страны в целом. Переломный день в ходе Великой Отечественной войны.
 
В 1943 году областной центр был освобождён от гитлеровских оккупантов. Тогда с востока в город вошли части 380-й стрелковой дивизии, с юго-востока и с юга — части 5-й и 129-й стрелковых дивизий. Над Орлом развевались шесть знамён Победы!
 
Этот день объединяет всех, для кого Орёл — не просто место на карте, а родной дом, где жили предки, делали первые шаги дети, будут жить внуки и правнуки. Мы любим столицу нашей области и отдаём ей свой талант, силы, энергию, делаем всё от нас зависящее, чтобы наш город год от года становился современнее, краше, комфортнее.
 
Особые слова благодарности я адресую нашим освободителям, нашим ветеранам — настоящим героям! Людям, которые не только принесли мир на родную землю, но и заложили фундамент сегодняшнего благополучия.
 
Друзья! Я желаю всем крепкого здоровья, мира, благополучия!

С праздником! С Днём города!
 
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов
Леонид Музалевский



Орловское Информбюро
5 августа 2020 года
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