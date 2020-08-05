В Орловской области 36 новых случаев заболевания COVID-19 Всего в регионе с начала наблюдений выявлено 5812 случаев коронавирусной инфекции.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 5 августа выявлено 36 новых случая заражения COVID-19.



Число больных в настоящее время – 1269. Выздоровели – 4450. Умерло - 93.







Орловское Информбюро

5 августа 2020 года



