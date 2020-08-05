среда 5.08.2020 11:54:49 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Сквер имени героя Ермолаева в Орле готов принять первых посетителей

Расположенная напротив завода «Стекломаш» территория обрела имя. И уже сегодня, после завершения работ по благоустройству, там смогут гулять горожане.


Детские площадки, зоны отдыха, деревья с подсветкой, новые фонари, лавочки и урны. Подрядчик завершил все работы почти на два месяца раньше срока. Напомним, решение о благоустройстве этой территории приняли сами жители в ходе общественного голосования. Работы проводились в рамках реализации программы «Современная городская среда».
 
Андрей Клычков: «Мы стараемся создать современную городскую систему, мультифункциональные точки притяжения, эффективно использовать пространство, чтобы в каждом районе города были благоустроенные места отдыха, комфортные для всех поколений орловцев».



Орловское Информбюро
5 августа 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.