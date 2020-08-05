Сквер имени героя Ермолаева в Орле готов принять первых посетителей

Расположенная напротив завода «Стекломаш» территория обрела имя. И уже сегодня, после завершения работ по благоустройству, там смогут гулять горожане.

Детские площадки, зоны отдыха, деревья с подсветкой, новые фонари, лавочки и урны. Подрядчик завершил все работы почти на два месяца раньше срока. Напомним, решение о благоустройстве этой территории приняли сами жители в ходе общественного голосования. Работы проводились в рамках реализации программы «Современная городская среда».