Продолжается дополнительный период сдачи ЕГЭ

Сегодня орловцы сдают русский язык.

Дополнительный период сдачи ЕГЭ продлится до 8 августа. 7 августа пройдут экзамены по английскому и французскому языкам (письменная часть), по физике, химии и профильной математике. 8 августа один выпускник этого года будет сдавать физику. Все экзамены проходят на базе орловской школы № 23.

Сдать ЕГЭ в дополнительный период смогут участники, пропустившие или не завершившие экзамен в основной период по болезни или иной уважительной причине.