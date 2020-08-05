На территории Орловского района состоялось Первенство области по велоспорту на шоссе

За групповым стартом наблюдала Анастасия Дорохова.

По мнению президента орловской региональной федерации велоспорта Дениса Меньшова, велоспорт достаточно тяжелый вид спорт - и физически, и технически. Скорее всего, именно поэтому среди полусотни велосипедистов, принявших участие в Первенстве области, оказалось всего четыре девушки. И в своей спортивной жизни они не всегда крутят педали. Участница соревнований Полина Самойлова - лыжница. Из-за отмены тренировок в связи с пандемией коронавируса пришлось сесть на велосипед. По ее мнению для летнего сезона велоспорт идеально подходит.

Программа Первенства области включала два соревновательных дня. Первый старт - раздельный, второй - массовый. Лучшие вошли в состав сборной области, остальные получили дополнительный тренировочный опыт, которого так не хватало на карантине.

Масс-старт - гонка сложная. Здесь важно и себя в пелотоне удержать, и о партнерах по команде позаботиться. А если секунды позволяют, можно и красивый финиш соорудить. К примеру, ребятам из ДЮСШ №1 это почти удалось - финишировали втроем.

Были среди участников Первенства области те, для кого региональный турнир стал первым выходом в свет после карантина. Были и те, кто все-таки надеется в этом году проехать по евротрассам. Среди них член сборной России Артем Гомозков. На Первенстве области он завоевал две бронзовые награды.

В этом году из-за коронавируса Орел не смог принять кубок «Газпром – РусВело». Хотя планы были большие. Организаторы и представительство расширить хотели, и впервые провести взрослый мужской старт. Сейчас же все, на что могут рассчитывать местные спортсмены, это Первенство города. Уехать от вируса в здоровый спортивный сезон наши велосипедисты должны в сентябре.