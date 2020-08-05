Левый поворот привел орловского водителя к аварийной ситуации

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Левый поворот привел орловского водителя к аварийной ситуацииЕсть пострадавший.
ДТП произошло 4 августа в 11:50.
64-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Транспортер», следовал по ул. Горького, и в районе д.2 по ул. Красноармейской, при повороте налево, произошло столкновение с автомобилем «Лада XRAY», который следовал по ул.М.Горького прямо.
В результате ДТП 17-летний пассажир автомобиля «Лада» получил травмы и был госпитализирован.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 17 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области
Орловское Информбюро
5 августа 2020 года