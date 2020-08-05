Орловчанка решила, что автомобилист всегда прав

|
|
Орловчанка решила, что автомобилист всегда правДТП произошло 4 августа в 16:30.
Женщина-водитель, управляя автомобилем «Фольксваен Гольф», при выезде на дорогу с прилегающей территории, не уступила дорогу велосипедистке, которая двигалась по дороге и имела явное преимущество. В результате ДТП велосипедистка получила травмы, не госпитализирована.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 17 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы.
Орловское Информбюро
5 августа 2020 года