Орловские ветераны увидели выступления артистов из окон своих квартир Концерты проходят в честь 77-й годовщины освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков. Патриотическая акция продолжалась несколько дней.





Праздничные выступления подготовил Орловский областной центр народного творчества. Артисты исполнили песни военных лет. Увидеть выступления артистов смогли и соседи ветеранов. Творческие выступления можно увидеть онлайн в группе Орловского областного центра народного творчества. (6+) В День города, 5 августа, театрализованный концерт «Разговор поколений» пройдет возле памятника Героям-комсомольцам в 18 часов.





Татьяна Тимохина

5 августа 2020 года



