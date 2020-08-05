Орел отмечает 77-ю годовщину освобождения от захватчиков В праздничных мероприятиях принял участие лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов.





100 тысяч погибших, 300 тысяч раненых советских солдат и офицеров - такой ценой было завоевано мирное небо над головой. И за это мы все в неоплатном долгу перед дедами и прадедами. Праздничные мероприятия, посвященные 77-й годовщине освобождения Орловщины, начались в центре города - к стеле «Орел - город воинской славы» возложили цветы и гирлянду Славы. Вместе с орловцами защитникам поклонился и лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов. Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы РФ: «Новое поколение должно впитать все лучшее отцов и дедов-победителей. Мои родственники все жили тут, все сражались, защищали. Многие погибли. Сегодня поеду на родину - поклониться тем местам, где я родился». Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «К сожалению, в силу ограничений мы вынуждены сократить масштаб праздничных мероприятий, но при этом мы не меняем самого главного - отношения к патриотизму и работе по воспитанию молодого поколения». Торжественный митинг прошел и в сквере Танкистов. Сквер расположен у здания, на крышу которого в августе 1943 года разведчики Образцов и Санько водрузили красный флаг. Сегодня его дубликат вновь взвился над Орлом. К братской могиле танкистов, погибших за Орел, возложили цветы. Подарком для жителей города, среди которых были ветераны, стало выступление духового военного оркестра Академии ФСО и показательные выступления курсантов Московского Преображенского полка.





Татьяна Тимохина

5 августа 2020 года



