среда 5.08.2020 15:31:56 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Орел отмечает 77-ю годовщину освобождения от захватчиков

В праздничных мероприятиях принял участие лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов.


100 тысяч погибших, 300 тысяч раненых советских солдат и офицеров - такой ценой было завоевано мирное небо над головой. И за это мы все в неоплатном долгу перед дедами и прадедами. Праздничные мероприятия, посвященные 77-й годовщине освобождения Орловщины, начались в центре города - к стеле «Орел - город воинской славы» возложили цветы и гирлянду Славы. Вместе с орловцами защитникам поклонился и лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов. 
 
Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы РФ: «Новое поколение должно впитать все лучшее отцов и дедов-победителей. Мои родственники все жили тут, все сражались, защищали. Многие погибли. Сегодня поеду на родину - поклониться тем местам, где я родился».
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «К сожалению, в силу ограничений мы вынуждены сократить масштаб праздничных мероприятий, но при этом мы не меняем самого главного - отношения к патриотизму и работе по воспитанию молодого поколения».
 
Торжественный митинг прошел и в сквере Танкистов. Сквер расположен у здания, на крышу которого в августе 1943 года разведчики Образцов и Санько водрузили красный флаг. Сегодня его дубликат вновь взвился над Орлом. К братской могиле танкистов, погибших за Орел, возложили цветы. 
 
Подарком для жителей города, среди которых были ветераны, стало выступление духового военного оркестра Академии ФСО и показательные выступления курсантов Московского Преображенского полка.



Татьяна Тимохина
5 августа 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.