Орловские спасатели организовали донорскую акцию

Таким образом они решили отметить День города.

Способов спасать человеческие жизни сотрудники орловского чрезвычайного ведомства и до этого практиковали немало, но решили прибавить к ним еще один - донорский.

Инициатива спасателей очень порадовала медиков, тем более, что в период карантина приток донорской крови в области был недостаточным.

Валентина Репкина, врач-транфузиолог орловской станции переливания крови: «Это окажет большую помощь всем больницам, потому что все больницы испытывают дефицит в компонентах крови. Поэтому мы рады, что сегодня у нас эта акция состоялась».

Хотя в массовом порядке орловские спасатели сдают кровь впервые, многие из них – доноры со стажем.

С точки зрения медиков, спасатели – идеальные доноры. Это люди с крепким здоровьем и серьезной мотивацией. Хотя рекомендации врачи дают им те же, что и обычным посетителям: при появлении слабости, нужно прилечь и отдохнуть. Удастся ли отдохнуть, сотрудники чрезвычайного ведомства наверняка не знают, ведь ситуация в любой момент может потребовать новых усилий ради спасения жизней.