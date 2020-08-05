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Орловские спасатели организовали донорскую акцию

Таким образом они решили отметить День города.


Способов спасать человеческие жизни сотрудники орловского чрезвычайного ведомства и до этого практиковали немало, но решили прибавить к ним еще один - донорский.
 
Инициатива спасателей очень порадовала медиков, тем более, что в период карантина приток донорской крови в области был недостаточным.
 
Валентина Репкина, врач-транфузиолог орловской станции переливания крови: «Это окажет большую помощь всем больницам, потому что все больницы испытывают дефицит в компонентах крови. Поэтому мы рады, что сегодня у нас эта акция состоялась».
 
Хотя в массовом порядке орловские спасатели сдают кровь впервые, многие из них – доноры со стажем.
 
С точки зрения медиков, спасатели – идеальные доноры. Это люди с крепким здоровьем и серьезной мотивацией. Хотя рекомендации врачи дают им те же, что и обычным посетителям: при появлении слабости, нужно прилечь и отдохнуть. Удастся ли отдохнуть, сотрудники чрезвычайного ведомства наверняка не знают, ведь ситуация в любой момент может потребовать новых усилий ради спасения жизней.



Иван Суверин
5 августа 2020 года
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