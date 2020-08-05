В Орле на зебре сбили пешехода

ДТП произошло накануне вечером на Кромском шоссе.

Водитель, управляя автомобилем КАМАЗ, следовал по Кромскому шоссе со стороны ул. Машиностроительной и в районе д. 2а допустил наезд на пешехода - мужчину 1966 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пешеход получил травмы, не госпитализирован.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 17 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области