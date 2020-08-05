Руководители Орла поздравляют горожан с Днём города

Дорогие орловцы, гости нашего города! Уважаемые ветераны!





Поздравляем вас с Днём города и 77-й годовщиной освобождения Орла от фашистских захватчиков!

Этот день объединяет все поколения орловцев — вне зависимости от национальности, вероисповедания люди разных профессий на протяжении многих десятилетий вносили свой вклад в развитие Орла, формировали его неповторимый облик.

5 августа можно считать вторым днём рождения города Первого салюта, города Воинской славы.

Особые слова признательности в этот праздничный день мы говорим героям-освободителям. Память об их великом подвиге не меркнет и навсегда останется в наших сердцах. Низкий вам поклон, дорогие ветераны!

У каждого города есть своя история, которая берёт начало в людях, основавших его. Именно они заложили прочный фундамент нашего благополучия и всегда будут для нас примером! А новое поколение горожан сохранит верность традициям и будет делать всё возможное, чтобы наш Орёл стал ещё лучше и краше.

Отмечая очередной день рождения города, очень важно не останавливаться на достигнутом, а ежедневно стремиться к достижению новых целей, к покорению новых вершин. Мы благодарим каждого орловца, каждую орловскую семью за личный вклад в развитие и благополучие нашего города, в его успехи. Давайте все вместе поздравим наш город и пожелаем ему процветания!

С праздником, любимый Орёл!

Мэр города Орла Василий Новиков

Глава администрации города Орла Александр Муромский