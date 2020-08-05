На бульваре Победы в Орле можно увидеть настоящих героев В областном центре разместилась экспозиция «Герои среди нас».





Как сообщает сайт городской администрации, фотовыставка посвящена солдатам и офицерам, на долю которых выпало 1418 дней Великой Отечественной войны. На портретах известные орловцам ветераны: Иван Антонович Федоров, Александр Максимович Ширшов, Виктор Андреевич Шигин, Илья Константинович Ефремов, Абрам Израилович Миркин, Виктор Михайлович Недрига и другие.





Орловское Информбюро

5 августа 2020 года



