Зашел в гости – ушел с телевизором

Мценские полицейские нашли похитителя в течение суток.

В полицию с заявлением обратился 39-летний житель Мценска. Он рассказал, что из его квартиры пропал телевизор, стоимостью около 37 тысяч рублей. В ходе следствия полицейские установили подозреваемого – неработающего местного жителя 1969 года рождения. Оперативники выяснили, что данный гражданин находился в гостях у потерпевшего. Воспользовавшись моментом, когда заявитель вышел из своего жилища, злоумышленник похитил телевизор и скрылся с похищенным имуществом.



Мужчина не стал отрицать свою причастность к противоправному деянию. В настоящее время похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.