Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Сегодня над Орлом вновь взвился дубликат флага Победы. Потомки победителей благодарят ветеранов и кланяются памяти погибших.



- Сегодня спасатели сделали свой вклад в спасение жизней. Они провели донорскую акцию.



- На два месяца раньше срока. Сегодня открыли отремонтированный сквер героя Ермолаева.



- Сегодня, в День города, на разных площадках в Орле звучат песни и работают выставки.



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Вести-Орёл

5 августа 2020 года



