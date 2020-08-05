К новому учебному году требуется остановка общественного транспорта в Северном районе Орла Остановка на улице Рощинской необходима для учащихся сразу двух учебных заведений - школы № 13 и лицея № 18. Общественники призывают власти Орла привести дорогу в образовательные учреждения в нормативное состояние до 1 сентября.





Мониторинг маршрутов детей из дома в школу активисты ОНФ в Орле ведут уже 5 лет. В этом году их внимание привлекли дороги в школы №13 и лицей № 18 - учебные заведения находятся в одном дворе в Северном районе города. Эти учебные заведения посещают дети, проживающие в Хардиково, до места учёбы они ездят на автобусе. Проблема в том, что там, где высаживаются дети, нет остановки.



Наталья Иванова, замдиректора лицея №18 г. Орла: «Осенью, зимой - грязно. Дети идут по дороге до пешеходного перехода. Здесь, конечно, нужно что-то сделать, чтобы было безопасно. Безопасность детей у нас всегда на первом месте должна стоять».

Раньше в школах был организован подвоз детей. Но два года назад автобус списали, а новый - так и не получили. Да и в общем эта несуществующая остановка настолько популярна, что водителей даже не нужно просить здесь останавливаться.



Ирина Сафонова, председатель региональной ревизионной комиссии ОНФ в Орловской области: «Родители - обеспокоены. Общероссийский народный фронт понимает, что, возможно, проблему эту решить одномоментно не получится, но до начала учебного года администрация города, мы считаем, обязана разрешить эту проблему и обезопасить детей».

Соответствующее обращение активисты ОНФ уже направили в администрацию Орла.



Также общественники призывают власти областного центра обратить внимание на пешеходный переход на перекрёстке улиц Часовая и Генерала Родина. На стороне остановки «Весёлая слобода» здесь слишком высокий подъём.



Ирина Сафонова, председатель региональной ревизионной комиссии ОНФ в Орловской области: «Я сама неоднократно наблюдала ситуацию, когда мамочки с детьми в колясках не успевают перейти улицу, при этом на тротуар въехать невозможно. Ребёнок находится в перпендикулярном состоянии. Водители вынуждены останавливаться, включать аварийку, выходить и помогать».

Активисты ОНФ продолжат мониторинг состояния пешеходных переходов и других объектов дорожной инфраструктуры областного центра.





Антон Киселёв

5 августа 2020 года



