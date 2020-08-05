В войсковой части Преображенского полка будут расти ели из Орла Военнослужащие батальона почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка получили подарок от губернатора Орловской области.





Сегодня, 5 августа, на митинге Памяти в сквере Танкистов состоялись показательные выступления Преображенского полка.



В благодарность за участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню города и 77-й годовщине освобождения Орловщины от фашистских захватчиков, губернатор Орловской области Андрей Клычков подарил военнослужащим голубые ели, выращенные в питомнике «Зеленстроя».



Деревья будут высажены на территории войсковой части №01904 в Москве в напоминание о героической Орловщине, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

5 августа 2020 года



