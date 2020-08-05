Высшее образование. Нужны ли сейчас менеджеры и экономисты? Пора экзаменов позади. Выпускники орловских школ выбирают профессию. На протяжении многих лет в десятку самых востребованных входят профессии менеджера и экономиста. Наш корреспондент Юлия Опанасюк побеседовала с директором института экономики и управления ОГУ имени Тургенева Алексеем Зайцевым.





Как отметил Алексей Зайцев, экономическое образование ценилось всегда, но сейчас профессия экономиста становится универсальной. Это те знания, которые нужны практически каждому. И если говорить об отдельных направлениях, то выпускники института экономики и управления ОГУ стопроцентно востребованны и они могут работать в разных сферах. Подробнее о профессии рассказал Алексей Зайцев в интервью нашему корреспонденту.





Юлия Опанасюк

5 августа 2020 года



