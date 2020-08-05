Сегодня ГТРК «Орел» получила комментарий главного врача НКМЦ им. З.И. Круглой Людмилы Крыловой о сложившейся в медучреждении ситуации

Людмила Крылова, главный врач НКМЦ им. З.И. Круглой: «В НКМЦ им. Круглой развернуто официально два отделения по оказанию медицинской помощи больным с ковид-инфекцией. Одно на базе перинатального центра, там лечатся беременные и роженицы с уже подтвержденной ковид-инфекцией или с подозрением на ковид-инфекцию, второе отделение по оказанию помощи больным с ковид-инфекцией развернуто на базе инфекционного корпуса - это боксированное отделение, где оказывается помощь всем детям от нуля до 18 лет, и если выявляется ковид-инфекция у их законных представителей, то им также оказывается помощь.

По поводу той информации, которая появилась вчера в интернете. Я могу подтвердить тот факт, что у нас было заражение у сотрудника. Но заражение произошло не в стенах лечебного учреждения, а в результате семейного контакта. После того как у сотрудника была выявлена ковид-инфекция, мы стали обследовать весь медицинский персонал и детей, которые находились на госпитализации в данном отделении. При двукратном исследовании мазков на ковид методом ПЦР у всех сотрудников и пациентов не было подтвержденной ковид-инфекции. Затем у одного из пациентов через семь дней после контакта с данной сотрудницей появились респираторные проявления. Был взят мазок на ковид-инфекцию и диагноз подтвердился. Этот ребенок был переведен на лечение в инфекционный корпус в отделение для ковид-инфицированных. Данное отделение, шестое, закрыто на карантин. Все сотрудники данного отделения переведены на домашнюю изоляцию. Те дети, которые не нуждались в продолжении стационарного лечения, были выписаны под наблюдение участковых терапевтов и педиатров на период до 14 дней. Все сотрудники обследуются по карантинным мероприятиям, для того чтобы исключить вспышку и развитие инфекционного процесса в нашем лечебном учреждении. Плюс к этому, чтобы не было заноса инфекции в наше лечебное учреждение, мною был издан приказ о том, что все сотрудники после листков о нетрудоспособности, очередного отпуска или отсутствия на рабочем месте, обследуются на ковид-инфекцию. То есть, мы выявляем те сотрудников, которые могли бы быть источниками заражения.



Наша больница работает в режиме «ковид», и все дети и их законные представители при госпитализации обследуются на ковид-инфекцию и находятся в изоляторе до получения результатов мазков. Учреждение готовится к плановой госпитализации, и мы всех пациентов будет обследовать на ковид-инфекцию для исключения заноса в лечебное учреждение».





Орловское Информбюро

5 августа 2020 года



