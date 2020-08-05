Как освобождали Орловщину: на ул. Ленина появилась фотохроника 5 августа 1943 года Сегодня отмечается 77-я годовщина освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков.





Как сообщает сайт городской администрации, на фотовыставке на ул. Ленина представлены фотографии Анатолия Морозова (1911 – 2005) и Георгия Дышленко (1915 – 1994), принимавших участие в Орловской стратегической наступательной операции и запечатлевших 5 августа 1943 года. За мужество, проявленное при освобождении Орловской области, гвардии старший сержант Георгий Дышленко был удостоен ордена Красной Звезды.





Орловское Информбюро

5 августа 2020 года



