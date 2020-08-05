Геннадий Зюганов принял участие в праздновании 77-й годовщины освобождения Орла от фашистских захватчиков Традиционно 5 августа лидер КПРФ приезжает на родину.





Сегодня Геннадий Зюганов поклонился танкистам, павшим за освобождение Орла. Цветы и гирлянду памяти возложили сегодня и к стеле «Орел - город воинской славы». Эта стела - знак доблести и мужества, проявленные орловцами в страшные годы Великой Отечественной. 100 тысяч погибших, 300 тысяч раненых советских солдат и офицеров - такой ценой было завоевано мирное небо над Орловщиной.



Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ: «Новое поколение должно впитать все лучшее отцов и дедов-победителей. Мои родственники все жили тут, все сражались, защищали. Многие погибли. Сегодня поеду на родину - поклониться тем местам, где я родился». Во второй половине дня Геннадий Зюганов отправился на свою родину, туда, где начиналась его комсомольская юность, в Знаменский район. Вместе с аграриями оценил ход уборочной. Сегодня урожайность на этих полях - рекордная - порядка 80-ти центнеров с гектара. Знаменская земля славится и своими пчеловодами. Вообще на Орловщине собирают до полусотни видов мёда. Зюганов как потомственный пасечник презентовал книгу, над которой работал 30 лет. Это «Энциклопедия юного пчеловода». Затем лидер компартии отправился в родное село Мымрино. Там он родился, там находится дом, где он жил. Местные жители устроили в честь своего знаменитого земляка концерт. Геннадий Зюганов не удержался и тоже пустился в пляс.





Орловское Информбюро

5 августа 2020 года



