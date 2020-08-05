среда 5.08.2020 21:37:16 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Геннадий Зюганов принял участие в праздновании 77-й годовщины освобождения Орла от фашистских захватчиков

Традиционно 5 августа лидер КПРФ приезжает на родину.


Сегодня Геннадий Зюганов поклонился танкистам, павшим за освобождение Орла. Цветы и гирлянду памяти возложили сегодня и к стеле «Орел - город воинской славы». Эта стела - знак доблести и мужества, проявленные орловцами в страшные годы Великой Отечественной. 100 тысяч погибших, 300 тысяч раненых советских солдат и офицеров - такой ценой было завоевано мирное небо над Орловщиной.

Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ: «Новое поколение должно впитать все лучшее отцов и дедов-победителей. Мои родственники все жили тут, все сражались, защищали. Многие погибли. Сегодня поеду на родину - поклониться тем местам, где я родился».
Во второй половине дня Геннадий Зюганов отправился на свою родину, туда, где начиналась его комсомольская юность, в Знаменский район. Вместе с аграриями оценил ход уборочной. Сегодня урожайность на этих полях - рекордная - порядка 80-ти центнеров с гектара. Знаменская земля славится и своими пчеловодами. Вообще на Орловщине собирают до полусотни видов мёда. Зюганов как потомственный пасечник презентовал книгу, над которой работал 30 лет. Это «Энциклопедия юного пчеловода». Затем лидер компартии отправился в родное село Мымрино. Там он родился, там находится дом, где он жил. Местные жители устроили в честь своего знаменитого земляка концерт. Геннадий Зюганов не удержался и тоже пустился в пляс.


Орловское Информбюро
5 августа 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.