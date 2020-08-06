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16 сентября Кривцовскому мемориалу исполнится 50 лет

Мемориал создан в память о погибших под Болховом советских бойцах, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны. Поисковики продолжают находить останки солдат и устанавливать их личности. О своей работе корреспонденту ГТРК «Орел» рассказал руководитель межрегионального поискового объединения «Костер» Николай Красиков.


Межрегиональное поисковое объединение «Костер» было создано 23 года назад. Руководит им Николай Красиков. За время работы поискового объединения были обнаружены останки более трех тысяч бойцов рабоче-крестьянской Красной армии.

Как отметил Николай Красиков, основная задача - установить личность всех найденных. К сожалению, установленных имен не так много - примерно одно на сотню. Всего удалось установить 30 имен.

Чтобы установить личность бойца, приходится проделать огромною работу. Это и связь с родственниками, и работа в архивах, и проведение различных экспертиз. Были случаи применения ДНК-экспертизы.

Еще один этап работы - сопровождение и захоронение останков погибших солдат.

В условиях пандемии поисковикам пришлось сократить деятельность - работа ведется только местными поисковыми отрядами, выезды в другие регионы пока невозможны.

Более подробно о работе поисковиков - в интервью нашему корреспонденту Татьяне Тимохиной.


Татьяна Тимохина
6 августа 2020 года
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