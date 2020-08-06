В Орловской области дети-сироты получили непригодные для жилья квартиры Это произошло в Троснянском районе. В связи с этим арестован замглавы района по социальным вопросам. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Именно за его подписью был принят в эксплуатацию многоквартирный дом, который, как выяснилось, непригоден для проживания.

Съемочная группа ГТРК «Орел» пообщалась с теми, кому предназначались квартиры.





Стены между квартирами сложно назвать даже перемычками: между двумя листами гипсокартона - утеплитель. Александр Филиппов, проживающий здесь уже два года, говорит, что из соседней квартиры слышно даже как человек просто дышит. Да и своё прямое назначение этот утеплитель не выполняет - с наступлением холодов квартиру не отопить.



По натяжному потолку то и дело бегают мыши - Саша говорит, что даже видны их лапки. Раковина не была закреплена изначально, батареи начали отваливаться спустя месяц, как он сюда заселился. Всё это в совокупности и подвигло молодого человека подписаться под коллективным заявлением в прокуратуру минувшей весной. В доме - восемь квартир, в заявлении - восемь подписей детей-сирот. В марте возбуждается уголовное дело. Спустя пять месяцев, 3 августа, следственные органы задерживают заместителя главы района по социальным вопросам.



Надежда Кибалина, следователь отдела особо важных дел СУ СК РФ по Орловской области: «По версии следствия Фроловичев в ноябре 2017 года подписал от своего имени и выдал ООО «Гранит» разрешение на ввод объекта в эксплуатацию жилого дома, не отвечающего требованиям санитарных и технических норм. Впоследствии 8 квартир ненадлежащего качества, расположенных в данном доме, были предоставлены гражданам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Данное уголовное дело получило новый импульс месяц назад, когда в регионе началась проверка по всем муниципалитетам, на соблюдение жилищных прав детей-сирот. Её месяц назад инициировал новый прокурор области. Пока надзорные органы подтвердили, что на Орловщине сейчас расследуется три аналогичных уголовных дела.



Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «Проверка соблюдения жилищных прав детей-сирот и лиц из их числа - продолжена. Аналогичные факты нарушения их жилищных прав выявлены и в других районах области. В ближайшее время им будет дана надлежащая правовая оценка».

Что касается ситуации в Троснянском районе, расследование продолжается. Глава района действия подчинённых комментировать отказался. Другой его заместитель - по финансам - проходит по уголовному делу в качестве подозреваемой. При этом своих коллег глава района охарактеризовал положительно.



В районной очереди на получение жилья сейчас стоит всего один человек из категории детей-сирот.



Александр Филиппов, житель Троснянского района: «Вопрос у меня - почему принимали такой дом? Почему они подписали такой дом и приняли, значит им это понравилось? Отчёт сделали и в сторону».

Данный дом в конце 2017-го арестованный замглавы принимал, потому что другого нового жилья для обеспечения сирот жильём в районе не было.





Антон Киселёв

6 августа 2020 года



