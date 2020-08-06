Орловцев просят сообщать о несовершеннолетних водителях В УГИБДД по Орловской области отмечают участившиеся факты управления подростками транспортными средствами (скутерами, мопедами, мотоциклами). Многие из юных водителей становятся участниками ДТП.





В Орловской области проходит акция «Спаси жизнь! Сообщи о несовершеннолетнем водителе!». Полицейские размещают информационные листовки в общественных местах, а также регулярно проводят профилактические беседы и рейдовые мероприятия.



Основной задачей данной акции является предупреждение ДТП с участием несовершеннолетних водителей. В связи с участившимися фактами управления подростками транспортными средствами (скутерами, мопедами, мотоциклами) сотрудники УГИБДД регионального УМВД призывают родителей быть бдительными, контролировать местонахождение своих детей, не допускать их нахождение за рулем при отсутствии водительского удостоверения. Кроме того советую при необходимости ограничить доступ к ключам от автомобилей и мототехники.



Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что управление скутерами, мопедами и мотоциклами без водительского удостоверения запрещено законодательством РФ и влечет административную ответственность по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права». Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.



Полицейские обращаются к гражданам: если Вы владеете информацией о факте управления подростком транспортным средством, незамедлительно сообщайте по телефону дежурной части УГИБДД УМВД России по Орловской области 72-91-10 или 72-90-00.





Орловское Информбюро

6 августа 2020 года



