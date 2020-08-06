УГИБДД по Орловской области информирует о порядке и сроках замены российских национальных водительских удостоверений Российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, являются действительными на территории Российской Федерации до 31 декабря 2020 года.





В соответствии с этим, замена указанных водительских удостоверений будет осуществляться в срок по 31 декабря 2020 года включительно.



Для замены водительских удостоверений по предварительной записи граждане могут подать заявление в электронном виде с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), при личном обращении в экзаменационные подразделения Госавтоинспекции, а также через Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг г. Орла и области.



Кроме того, исключительно для замены водительских удостоверений, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, реализована возможность подачи заявления и копий документов в электронном виде в экзаменационные подразделения Госавтоинспекции региона на адреса электронной почты:



mreo2livny@mvd.ru – в отделение № 2 регистрационно-экзаменационной работы (дислокация г. Ливны) МОТНРАСиЭР ГИБДД УМВД России по Орловской области;



mreo3mtsensk@mvd.ru – в отделение № 3 регистрационно-экзаменационной работы (дислокация г. Мценск) МОТНРАСиЭР ГИБДД УМВД России по Орловской области;



mreo4orel@mvd.ru – в отделение № 4 экзаменационной работы (дислокация г. Орел) МОТНРАСиЭР ГИБДД УМВД России по Орловской области.



По результатам рассмотрения заявления и копий документов, направленных посредством электронной почты, должностным лицом экзаменационного подразделения принимается решение о регистрации либо отказе в регистрации заявления в федеральной информационной системе Госавтоинспекции.



При принятии решения о регистрации заявления заявителю назначается время и дата для личной явки, о чем заявитель информируется не позднее следующего дня после поступления заявления и копий документов на адрес электронной почты экзаменационного подразделения.



При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 26 Административного регламента по выдаче водительских удостоверений, на адрес электронной почты заявителя направляется мотивированный отказ.



Выдача водительского удостоверения осуществляется незамедлительно после фотографирования и проставления личной подписи заявителя, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро

6 августа 2020 года



