четверг 6.08.2020 11:28:00 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

УГИБДД по Орловской области информирует о порядке и сроках замены российских национальных водительских удостоверений

Российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, являются действительными на территории Российской Федерации до 31 декабря 2020 года.


В соответствии с этим, замена указанных водительских удостоверений будет осуществляться в срок по 31 декабря 2020 года включительно.

Для замены водительских удостоверений по предварительной записи граждане могут подать заявление в электронном виде с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), при личном обращении в экзаменационные подразделения Госавтоинспекции, а также через Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг г. Орла и области.

Кроме того, исключительно для замены водительских удостоверений, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, реализована возможность подачи заявления и копий документов в электронном виде в экзаменационные подразделения Госавтоинспекции региона на адреса электронной почты:

mreo2livny@mvd.ru – в отделение № 2 регистрационно-экзаменационной работы (дислокация г. Ливны) МОТНРАСиЭР ГИБДД УМВД России по Орловской области;

mreo3mtsensk@mvd.ru – в отделение № 3 регистрационно-экзаменационной работы (дислокация г. Мценск) МОТНРАСиЭР ГИБДД УМВД России по Орловской области;

mreo4orel@mvd.ru – в отделение № 4 экзаменационной работы (дислокация г. Орел) МОТНРАСиЭР ГИБДД УМВД России по Орловской области.

По результатам рассмотрения заявления и копий документов, направленных посредством электронной почты, должностным лицом экзаменационного подразделения принимается решение о регистрации либо отказе в регистрации заявления в федеральной информационной системе Госавтоинспекции.

При принятии решения о регистрации заявления заявителю назначается время и дата для личной явки, о чем заявитель информируется не позднее следующего дня после поступления заявления и копий документов на адрес электронной почты экзаменационного подразделения.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 26 Административного регламента по выдаче водительских удостоверений, на адрес электронной почты заявителя направляется мотивированный отказ.

Выдача водительского удостоверения осуществляется незамедлительно после фотографирования и проставления личной подписи заявителя, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.


Орловское Информбюро
6 августа 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.