Геннадий Зюганов: «Орловщина моя показывает пример» Сегодня лидер КПРФ принял участие в уборочной кампании на Орловщине. В закромах Знаменского района будет храниться зерно, которое намолотил сегодня Геннадий Зюганов. Кроме того сегодня почетный гражданин Орла презентовал свою книгу о пчеловодстве и поклонился родному дому.





Знаменский район собрал уже больше 17 тысяч тонн будущего хлеба. А урожайность поля, которое посетил лидер КПРФ, рекордная - порядка 80 центнеров с гектара. Геннадий Зюганов сегодня лично принял участие в уборочной и оценил возможности комбайна – «машина надежная, грамотная».



Геннадий Зюганов доволен видами на урожай орловских аграриев. Говорят, на Знаменской земле пекут лучший хлеб. Проверить это лидер компартии отправился в магазин. «Хлеб - идеальный!» - отметил Геннадий Андреевич.



Зюганов в этих местах не просто дорогой гость. Земляка встречают подарками и говорят о том, что волнует, и о том, что радует. А радовались сегодня знаменцы новому скверу. Торжественно открыть его доверили почетному земляку.



Славится Знаменскй район не только хлебом, но и пчеловодами. Зюганов - сам один из них. 350 лет его семья занимается мёдом. Отличить лесной от липового - на раз. Книгу, по его словам, понятную всем, презентовал на Орловщине. Издать ее Геннадий Андреевич обещал отцу.



Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы РФ: «Я сначала написал слишком сложно для простого человека, потом упростил - оказалось многое исчезло из содержания. А потом наложил то на историю своей семьи».

А началась история семьи в небольшом селе Мымрино. И сегодня своего земляка мымринцы даже заставили пуститься в пляс. Здесь те, с кем он учился, с кем жил по соседству.



Дом, где жил Зюганов, сейчас закрыт, но местные считают его достопримечательностью. Правда, экскурсии не водят. Но сам Геннадий Андреевич показал и рассказал, где была пасека, а где - огород.



А жители Мымрино, в свою очередь, показали земляку новый модульный ФАП. Изготовлен на орловском заводе и был собран практически за неделю. Есть зона ожидания, кабинет приема, процедурная, санузел - все на 73-х квадратных метрах.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «У нас 42 ФАПа появятся в этом году. Они позволят за короткий промежуток времени на совершенно новый уровень поднять и оказание помощи, и самое главное - жителям отдаленных населенных пунктов не нужно ехать в ЦРБ».

Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы РФ: «Можно решить в течение одной пятилетки решить эту задачу самым гениальным образом. Вот Орловщина моя показывается пример, как это можно сделать».

Деды и прадеды отстояли мир. Задача живущих сегодня - его сохранить и сделать всё, чтобы Орловщина процветала. В этом Геннадий Зюганов убежден.





Надежда Невматулина

5 августа 2020 года



