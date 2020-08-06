Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Сегодня Орел празднует 77-ую годовщину освобождения от захватчиков.



- Самое лучшее место на свете. После встреч, торжественных мероприятий и презентаций Геннадий Зюганов приехал в родительский дом.



- На два месяца раньше обещанного. Сегодня после реконструкции открыли сквер, который носит имя нашего земляка - орловца-героя Петра Ермолаева.



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Вести-Орёл

5 августа 2020 года



