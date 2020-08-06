четверг 6.08.2020 00:13:54 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Над Орлом прогремел праздничный салют

Сегодня – 77-я годовщина освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.


Сегодня в Орле прошли праздничные мероприятия. К стеле «Орел - город воинской славы» возложили цветы и гирлянду Славы.

На доме № 5 на площади Мира взметнулся Красный флаг – дубликат стяга, который 77 лет назад водрузили советские бойцы Василий Образцов и Иван Санько в день освобождения города. В сквере Танкистов почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, традиционные для Дня города мероприятия были перенесены на более компактные площадки. Всех зрителей просили соблюдать санитарную дистанцию и масочный режим.

Творческая программа разделилась на несколько этапов.
Так, в сквере Артиллеристов прозвучали песни военных лет, а сквере Семьи - песни о любви и дружбе. На бульваре Победы праздничное настроение жителям и гостям Орла создавали военный оркестр Академии ФСО России и вокалисты Орловской государственной филармонии.

Кроме того, в Орле открылись выставки под открытым небом. Одна из них – с портретами ветеранов - разместилась на бульваре Победы, другая – на улице Ленина – представляет собой фотохронику 5 августа 1943 года.

А вечером над Орлом прогремел праздничный салют.


Орловское Информбюро
5 августа 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.