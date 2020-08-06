Над Орлом прогремел праздничный салют Сегодня – 77-я годовщина освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.





Сегодня в Орле прошли праздничные мероприятия. К стеле «Орел - город воинской славы» возложили цветы и гирлянду Славы.



На доме № 5 на площади Мира взметнулся Красный флаг – дубликат стяга, который 77 лет назад водрузили советские бойцы Василий Образцов и Иван Санько в день освобождения города. В сквере Танкистов почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.



В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, традиционные для Дня города мероприятия были перенесены на более компактные площадки. Всех зрителей просили соблюдать санитарную дистанцию и масочный режим.



Творческая программа разделилась на несколько этапов.

Так, в сквере Артиллеристов прозвучали песни военных лет, а сквере Семьи - песни о любви и дружбе. На бульваре Победы праздничное настроение жителям и гостям Орла создавали военный оркестр Академии ФСО России и вокалисты Орловской государственной филармонии.



Кроме того, в Орле открылись выставки под открытым небом. Одна из них – с портретами ветеранов - разместилась на бульваре Победы, другая – на улице Ленина – представляет собой фотохронику 5 августа 1943 года.



А вечером над Орлом прогремел праздничный салют.





Орловское Информбюро

5 августа 2020 года



