В Орловской области 36 случаев заболевания COVID-19 Всего в регионе с начала наблюдений выявлено 5848 случаев коронавирусной инфекции.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 6 августа выявлено 36 новых случаев заражения COVID-19.



Число больных в настоящее время – 1239. Выздоровели – 4516. Умерло - 93.









Орловское Информбюро

6 августа 2020 года



