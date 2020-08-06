Два молодых кромчанина подозреваются в угоне автомобиля

|
Два молодых кромчанина подозреваются в угоне автомобиляОрловские полицейские установили и задержали подозреваемых.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, в полицию обратилась жительница Орла и сообщила о пропаже принадлежащего ей автомобиля «ВАЗ-21043», который был припаркован возле жилого дома.
Полицейские установили, что противоправное деяние совершили два жителя Кромского района 1997 и 2000 годов рождения. Злоумышленники, совершив манипуляции с проводами, угнали принадлежащий заявительнице «ВАЗ», который в дальнейшем хотели разобрать на запчасти.
Похищенное транспортное средство было обнаружено и изъято полицейскими в Кромском районе.
В отношении данных граждан возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранты задержаны.
Орловское Информбюро
6 августа 2020 года