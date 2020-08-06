Два молодых кромчанина подозреваются в угоне автомобиля

Орловские полицейские установили и задержали подозреваемых.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, в полицию обратилась жительница Орла и сообщила о пропаже принадлежащего ей автомобиля «ВАЗ-21043», который был припаркован возле жилого дома.

Полицейские установили, что противоправное деяние совершили два жителя Кромского района 1997 и 2000 годов рождения. Злоумышленники, совершив манипуляции с проводами, угнали принадлежащий заявительнице «ВАЗ», который в дальнейшем хотели разобрать на запчасти.

Похищенное транспортное средство было обнаружено и изъято полицейскими в Кромском районе.

В отношении данных граждан возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранты задержаны.