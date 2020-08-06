Под Орлом перевернулся МАЗ из-за нарушения ПДД водителем «Фольксвагена»

ДТП произошло 5 августа в 18:05.

Водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Тигуан», двигался по второстепенной дороге в сторону автодороги Орёл - Тамбов со стороны Ливен по направлению к селу Красная Заря, не уступил дорогу автомобилю МАЗ-544089 с полуприцепом и допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель автомобиля Маз получил травмы.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы.

Фото ГУ МЧС по Орловской области



