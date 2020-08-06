В Новосиле не поделили дорогу два автомобиля

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В Новосиле не поделили дорогу два автомобиляПострадали оба водителя.
ДТП произошло 5 августа в 17:30.
Столкновение автомобилей «Хендэ Акцент» и «ДЭУ Нексия» произошло на нерегулируемом перекрестке. Преимущество проезда было у «ДЭУ». Однако водитель «Хендэ» не уступил дорогу и допустил столкновение. В результате ДТП оба водителя получили травмы.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы.
Орловское Информбюро
6 августа 2020 года