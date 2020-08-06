Орловские автогонщики поборются за награды в Казани В эти выходные там пройдет третий этап Чемпионата Российской серии кольцевых автогонок. В классе «Туринг-лайт» за очки будут бороться орловцы Леонид Панфилов и Владимир Черевань.





Напомним, на этапах в Смоленске и Санкт-Петербурге Леонид Панфилов дважды оказывался на итоговом подиуме гоночного уикэнда. Этот сезон – дебютный в кольцевых гонках для нашего спортсмена. Что касается Владимира Череваня, он является действующим Чемпионом Российской серии кольцевых автогонок в классе «туринг-лайт». Заезды состоятся 8 и 9 августа в Казани.





Анастасия Дорохова

6 августа 2020 года



