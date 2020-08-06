Орловщина присоединилась к Всероссийской акции «Правила в граффити на дорогах»

Молодёжка ОНФ решила таким образом напомнить пешеходам о мерах безопасности.

Ребята, вооружившись красками и трафаретами, отправилась на улицы города, чтобы написать предупреждающие надписи, которые напомнят элементарные правила дорожного движения. Среди них – «Сними наушники», «Возьми ребенка за руку», «Отвлекись от телефона» и другие.

Предупреждающие надписи активисты оставили на перекрестках, в местах, где расположены садики, школы и другие учебные заведения.