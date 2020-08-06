Карта распространения COVID-19 в Орловской области

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Карта распространения COVID-19 в Орловской областиСегодня в регионе выявлено 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции.
Общее число больных в Орловской области составляет 1239 человек, выздоровели 4516 человек. 93 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.
В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2831 жителя Орла.
- 683 – в Орловском районе,
- 591 зараженный – в городе Мценске и Мценском районе,
- 187 – в Ливнах,
- 152 – в Болховском районе,
- 127 – в Новодеревеньковском районе,
- 126 – в Дмитровском районе,
- 124 – в Урицком районе,
- 92 – в Хотынецком районе,
- 88 − в Ливенском районе,
- 80 – в Новосильском районе,
- 77 – в Свердловском районе,
- 76 – в Кромском районе,
- 72 – в Верховском районе,
- 65 − в Покровском районе,
- 62 – в Шаблыкинском районе,
- 60 – в Малоархангельском районе,
- 58 – в Знаменском районе,
- 55 – в Глазуновском районе,
- по 49 − в Должанском и Залегощенском районах,
- 39 – в Колпнянском районе,
- 37 – в Троснянском районе,
- 26 – в Сосковском районе,
- по 21 – в Корсаковском и Краснозоренском районах.
Все заболевшие находятся под наблюдением управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.
Орловское Информбюро
6 августа 2020 года