Карта распространения COVID-19 в Орловской области Сегодня в регионе выявлено 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции.





По информации федерального оперативного штаба по состоянию на 6 августа в регионе зарегистрированы 5848 случаев заболевания коронавирусом Общее число больных в Орловской области составляет 1239 человек, выздоровели 4516 человек. 93 пациента с коронавирусной инфекцией скончались. В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2831 жителя Орла. 683 – в Орловском районе,

591 зараженный – в городе Мценске и Мценском районе,

187 – в Ливнах,

152 – в Болховском районе,

127 – в Новодеревеньковском районе,

126 – в Дмитровском районе,

124 – в Урицком районе,

92 – в Хотынецком районе,

88 − в Ливенском районе,

80 – в Новосильском районе,

77 – в Свердловском районе,

76 – в Кромском районе,

72 – в Верховском районе,

65 − в Покровском районе,

62 – в Шаблыкинском районе,

60 – в Малоархангельском районе,

58 – в Знаменском районе,

55 – в Глазуновском районе,

по 49 − в Должанском и Залегощенском районах,

39 – в Колпнянском районе,

37 – в Троснянском районе,

26 – в Сосковском районе,

по 21 – в Корсаковском и Краснозоренском районах. Все заболевшие находятся под наблюдением управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

6 августа 2020 года



