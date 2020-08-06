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50 тысяч рублей штрафа заплатит орловское предприятие за поставку некачественного молока

Молоко поставлялось предприятию, экспортирующему собственную продукцию в страны ближнего и дальнего зарубежья.


Весной 2020 года в рамках федерального мониторинга сырьевых зон предприятий-экспортёров территориальным управлением Россельхознадзора
были отобраны пробы молока коровьего сырого производства ООО «Агрофирма «Декар – Корсаково».
 
 Эта организация является поставщиком сырья для Верховского молочно-консервного завода, экспортирующего готовую молочную продукцию в страны ближнего и дальнего зарубежья. 
 
В ходе лабораторных исследований было установлено превышение в образце молока допустимого уровня содержания соматических клеток, что свидетельствует о нарушении требований технических регламентов, действующих на территории ЕАЭС. 
 
В июле 2020 года агрофирма «Декар – Корсаково» была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.
 
Постановление надзорного органа обжаловано не было и в настоящее время вступило в законную силу, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.



Орловское Информбюро
6 августа 2020 года
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