50 тысяч рублей штрафа заплатит орловское предприятие за поставку некачественного молока

Молоко поставлялось предприятию, экспортирующему собственную продукцию в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Весной 2020 года в рамках федерального мониторинга сырьевых зон предприятий-экспортёров территориальным управлением Россельхознадзора

были отобраны пробы молока коровьего сырого производства ООО «Агрофирма «Декар – Корсаково».

Эта организация является поставщиком сырья для Верховского молочно-консервного завода, экспортирующего готовую молочную продукцию в страны ближнего и дальнего зарубежья.

В ходе лабораторных исследований было установлено превышение в образце молока допустимого уровня содержания соматических клеток, что свидетельствует о нарушении требований технических регламентов, действующих на территории ЕАЭС.

В июле 2020 года агрофирма «Декар – Корсаково» была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Постановление надзорного органа обжаловано не было и в настоящее время вступило в законную силу, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.