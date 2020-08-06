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Андрей Клычков: Автодорога Орел – Ефремов не будет уступать уровню федеральной трассы

Об этом губернатор сообщил в своих сетевых аккаунтах.


Андрей Клычков: «К сожалению, уже много лет трассой практически никто не занимался. И с первых дней работы в регионе ко мне поступали соответствующие обращения жителей. Мы стали искать варианты решения вопроса, тем более что дорога связывает Орловскую область с Тульской и имеет для нас стратегическое значение.
 
Как я уже говорил, в ходе рабочей поездки в Новодеревеньковский район лично проверил ход работ. Масштабы, действительно, впечатляют. На данный момент ведется 3-й этап (заключительный) реконструкции автодороги. В 2020 году будет освоено 676 млн рублей (с учётом дополнительно выделенных 400 млн). А в целом, общий объём финансирования составит почти 810 млн рублей. Планируется реконструировать 14 км, половина из них уже готовы.
 
Ключевыми задачами здесь являются обновление существующего дорожного основания, переустройство инженерных коммуникаций, укрепление откосов и обочин, укладка асфальтобетона, установка знаков и разметки, ограждения, автобусных остановок, пешеходных дорожек, электроосвещения, а также строительство автодорожного моста рядом с селом Старогольское через реку Гоголь.
 
По качеству и обустройству дорога не будет уступать уровню федеральной трассы. Это можно увидеть по фотографиям, на которых изображены готовые участки дороги».



Орловское Информбюро
6 августа 2020 года
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